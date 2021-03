Breda engega un nou projecte centrat en la salut emocional

Posar a l'abast dels vilatans tècniques per controlar les emocions, evitar els sentiments negatius com la tristesa o l'angoixa i fomentar els positius com la felicitat o la calma són alguns dels objectius del projecte municipal «Breda Vila de Benestar».

Es tracta de la continuació aplicada a Breda per vilatans i vilatanes del projecte «Viles pel Benestar», iniciat de forma pionera al municipi l'any 2016 i que, segons el consistori, va aportar els recursos necessaris per desenvolupar una dinàmica de treball de la cultura emocional de forma comunitària. El projecte s'inicia gairebé un any després que el coronavirus arribés a Catalunya, parant en sec la vida de tots els seus habitants i afectant, també, de forma psicològica i anímica.

D'aquesta manera, i de forma transversal, s'oferiran diverses eines al conjunt de la població per fer la vida quotidiana més emocionalment sana i equilibrada, mitjançant el treball d'aspectes com l'empatia i reaccionar d'acord a la raó. Per fer-ho es basaran en cinc competències, de les quals tres són intrapersonals: la consciència emocional, la regulació emocional i l'autonomia emocional. Les dues competències que resten són interpersonals i fent referència al comportament de l'individu envers les altres persones. Són la competència social i les competències per la vida i el benestar.

Per a un correcte desenvolupament d'aquestes el projecte «Breda Vila de Benestar» utilitzarà tant un suport virtual com presencial. A través del web es podrà trobar contingut de lectura i reflexió i a les xarxes socials es farà la difusió dels continguts.