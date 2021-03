Enganxen un home per excés de velocitat i descobreixen que triplicava la taxa d'alcoholèmia a Vidreres

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un home de 50 anys i veí de Palafolls (Maresme) per pràcticament triplicar la taxa d'alcoholèmia permesa. Els agents estaven fent un control de velocitat a l'N-II a l'altura de Vidreres aquest dimarts 9 de març, quan a dos quarts d'onze del matí van enganxar un conductor que anava a 110 km/h en un tram en què s'ha d'anar a 80. En aturar el vehicle per notificar la denúncia, els agents van veure que el conductor presentava signes evidents d'estar sota els efectes de l'alcohol i van fer-lo la prova. El resultat va ser de 0,73 mg d'alcohol per litre d'aire expirat, mentre que el límit és de 0,25.

Els agents van obrir diligències penals contra el conductor per un delicte contra la seguretat del trànsit i van citar-lo perquè declari sobre els fets davant del jutge. A més, també l'han denunciat per la via administrativa per superar el límit de velocitat permesa.