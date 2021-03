L'ajuntament d'Arbúcies demana investigar la mort d'una dona víctima de maltractaments durant anys

L'ajuntament d'Arbúcies reclama que s'investigui a fons la mort d'una veïna de la població que durant anys ha estat víctima de violència masclista.



La dona, de 44 anys, va morir aquest dilluns a la tarda després de precipitar-se al buit des d'un balcó. Poc després dels fets va morir a l'hospital.



Tot el ple municipal en bloc ha emès un comunicat que ha fet públic a les xarxes socials on critica que aquesta mort es consideri accidental i no "violència masclista".





Comunicat oficial de l'Ajuntament d'Arbúcies arran de la mort d'una ciutadana arbucienca https://t.co/xXNIMg0VYC pic.twitter.com/g7vX7pHYwg — Ajuntament Arbúcies (@arbucies) March 10, 2021

Mort accidental

De fet, en el text s'assegura que aquesta situació és «injusta i intolerable» i afegeix que «l'actual tractament legal invisibilitza les víctimes i exculpa els agressors».Afirmen que estan «perplexos» que «malgrat els antecedents, no s'ha obert una investigació judicial per esclarir totes les circumstàncies que han envoltat la mort de S.P.»Davant la mort d'aquesta dona reclamen els «oportuns per reconèixer la consideració de víctimes de violència de gènere» en els casos com els de la veïna d'Arbúies.Per tot això, reclamen«en bases elsd'agressions i reiterats maltractaments patits» per la difunta i que estan «acreditats en documents municipals, policials i sanitaris».Els Mossos d'Esquadra de la Selva interior per la seva banda són els quei asseguren que és un fet accidental i que així s'ha enfocat el cas.El què també confirmen des de Mossos és que sí que existeixen denúncies prèvies per maltractament en l'àmbit de la llar per part de la difunta.