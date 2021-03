Lloret de Mar constitueix i es reuneix per primer cop amb la taula de turisme familiar

Dimecres al matí Lloret de Mar va constituir la taula de turisme familiar i van reunir-se per primer cop. Es tracta d'un projecte de col·laboració publicoprivada que compta actualment amb disset membres que representen diferents àmbits de l'oferta en turisme familiar de la destinació.

La representació pública és a través de Lloret Turisme, qui lidera i coordina el projecte, i la participació privada compta amb diferents tipus d'empreses i establiments: hotels certificats per l'Agència Catalana de Turisme per al públic familiar (hotel Anabel, Evenia Olympic Resort, Rosamar Hotels, L'Azure Hotel, Guitart Central Park Aqua Resort), càmpings (Càmping Lloret Blau), apartaments (El Trull Accommodation), empreses d'activitats (Transbrava), parcs de lleure (Water World), agències receptives (Viajes Olympia) i restauració (Albamar Restaurant). També hi participen representants de l'associació mediambiental local Xatrac, de l'Associació Catalana d'Agències de Viatges Especialitzades (ACAVe), de l'Associació de Comerciants de Lloret, del Gremi de Bars, Restaurants i Cafeteries de Lloret de Mar i del Gremi d'Hostaleria de Lloret de Mar.

La creació de la taula de turisme familiar de Lloret de Mar és la primera acció que es posa en marxa del Pla de millora de la competitivitat en el turisme familiar de Lloret de Mar 2021-2022, que es va presentar el mes de febrer passat i que té com a objectiu reforçar el posicionament de la destinació en aquest segment turístic.

Durant el dimecres es van debatre les accions del Pla previstes per a aquest any com són el disseny d'una marca diferenciada per al producte familiar, la cocreació i millora de producte hipersegmentat per a famílies, la concepció d'una agència receptiva especialitzada, l'organització de formacions específiques i la contractació d'una campanya publicitària i un pla de mitjans dirigits al públic familiar. Segons Elizabeth Keegan, gerent de Lloret Turisme, és «estratègic poder comptar amb aquesta taula de treball en col·laboració amb el sector privat per reforçar el nostre posicionament en el turisme familiar i poder anar plegats per especialitzar-nos encara més en aquest segment turístic adaptant-nos als nous models de família i oferint-los propostes de valor i productes específics». «La taula és un òrgan de treball i també de presa de decisions que es reunirà periòdicament per poder avançar junts en el projecte», afirma la gerent.