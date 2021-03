Tallen la llum i l'aigua a 15 cases de Vidreres ocupades

Un dispositiu contra les ?ocupacions il·legals de tipus ?delinqüencial va acabar ahir amb una quinzena de cases de la ?urbanització Aiguaviva Park de Vidreres desconnectades dels serveis bàsics de subministrament. Es tracta d'habitatges on hi ha la sospita que hi viuen delinqüents i en algunes, també hi podria haver plantacions de marihuana.

La Policia Local amb tècnics de les empreses d'aigua i llum van anar comprovant els comptadors i en el cas que hi hagués un frau elèctric o d'aigua, se'ls desconnectava de la xarxa.

Pressió a les urbanitzacions

Aquest divendres va ser el torn de la urbanització Aiguaviva Park, però la setmana passada, ?aquesta actuació es va realitzar entre les urbanitzacions de Puigventós i també a la d'Aiguaviva Park.

La pressió policial i la de les empreses subministradores de llum i aigua hauria de servir perquè aquests ocupes marxin. Però sovint, els delinqüents al cap d'uns dies o fins i tot, unes hores, es tornen a enganxar de forma il·legal al servei.

Punxar la llum pot convertir-se en un perill, ja que es pot originar un incendi, que pot tenir tot tipus de conseqüències. No només pot acabar amb danys materials sinó que sovint, acaba amb ferits.

Frau elèctric

A això cal sumar-hi, d'altra banda, el frau que es realitza a les companyies que donen legalment el servei. Aquesta setmana, precisament, Endesa donava xifres i assegurava que ha detectat a la província de Girona prop de 3.400 casos de connexions irregulars, la qual cosa suposa un increment del 115% respecte a fa cinc anys. Segons va informar la companyia en un comunicat, el 2015 la xifra d'expedients oberts no arribava als 1.600.

El frau elèctric és un delicte que la policia en cas de desmantellar una plantació i localitzar la llum punxada, també imputa al delinqüent. Tot i això, les penes per tràfic de drogues no són massa altes i al cap d'uns dies, molts dels delinqüents tornen al carrer i segueixen fent el mateix. Els investigadors fa temps que demanen penes més dures i que la justícia es posi al dia amb aquest mode delinqüencial que a Girona es troba en molts punts de la província.

A Vidreres porten mesos realitzant aquests dispositius contra les ocupacions a les urbanitzacions. En més d'una ocasió el seu batlle, Jordi Camps, ha assegurat que és una problemàtica de la qual estan «tips» no només el municipi de Vidreres sinó molts de la comarca de la Selva. De fet, el gener alcaldes de la Selva es van reunir amb assessors del Ministeri de Justícia per parlar sobre «modificacions de la llei» i posar fi a les ocupacions de tipus delinqüencial.