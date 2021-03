Un veí de Blanes restaura voluntàriament tot el Santuari del Vilar en quatre anys

Un veí de Blanes ha restaurat de manera voluntària tot el Santuari del Vilar. Una tasca que li ha portat quatre anys de feina i que va començar el 2016 quan els responsables de l'espai li van proposar pintar les columnes exteriors. Aleshores l'home, que viu a l'ermita del costat, va decidir dedicar el temps lliure a repintar tots els elements del santuari que havien quedat afectats pel pas del temps. Amb el vistiplau dels responsables i del Bisbat, Josep Jiménez va començar a restaurar els elements interiors amb plantilles que tenia. Explica que algunes zones li van portar més temps del que pensava, com la zona de l'altar on hi va dedicar fins a sis mesos o l'espai on hi ha la verge que va necessitar-ne tres.