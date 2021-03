Jutgen una parella per atracar a punta de ganivet un treballador d'una immobiliària de Sant Hilari i deixar-lo lligat

L'Audiència de Girona ha jutjat aquest dilluns una parella acusada d'atracar a punta de ganivet un treballador d'una immobiliària de Sant Hilari Sacalm el 10 d'octubre del 2019. El processat ha assegurat que va enganyar la víctima fent-li creure que volien llogar un pis. Mentre feien la visita, el va amenaçar posant-li el ganivet al coll, el va emmordassar i lligar i li va robar el moneder. Aleshores, li va exigir el PIN i va fer anar la dona a treure diners. L'acusat ha afirmat que va "manipular" i "amenaçar" la processada i sosté que ella no sabia que cometria el robatori. L'acusat accepta 10 anys i mig de presó. La dona, per contra, afirma que va actuar "per por" i la seva defensa demana l'absolució.