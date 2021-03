Actuació pionera de la guàrdia municipal de Vilobí detenint un home per traficar amb drogues

Actuació pionera de la guàrdia municipal de Vilobí d'Onyar (Selva), que ha detingut un veí del poble per traficar amb drogues. Tot i que entre les competències del cos no hi ha la de fer detencions, els vigilants municipals s'han emparat en què la llei permet que qualsevol persona en detingui una altra quan intenti cometre un delicte o bé l'enxampi 'in fraganti'. En aquest cas, els vigilants van arrestar el veí després d'aturar-lo quan anava amb cotxe i trobar-li droga al damunt. Feia mesos, a més, que l'Ajuntament rebia queixes. L'alcaldessa, Cristina Mundet, diu que tot i que el cas sigui "atípic", això no vol dir que "no s'hagi fet subjecte a llei". De fet, el jutjat ja investiga el cas i l'Ajuntament es personarà com a acusació popular.

El detingut té un local al poble i feia mesos que els veïns es queixaven que aprofitava el negoci per dedicar-se a traficar amb drogues. L'Ajuntament ja ho havia posat en coneixement dels Mossos d'Esquadra, però l'alcaldessa també és conscient que la problemàtica és comuna arreu de la comarca, "perquè molts pobles tenen punts on s'hi fa venda de droga", i que la policia no dona a l'abast.

Per això, qui va acabar arrestant aquest veí va ser la guàrdia municipal de Vilobí d'Onyar. "La situació s'havia tornat insostenible, perquè cada dia hi havia aldarulls i alteració de la convivència", afirma Cristina Mundet, en referència a aquest punt de venda de droga.

Tot i que entre les competències dels vigilants municipals no hi ha la de fer detencions, els de Vilobí d'Onyar s'han emparat en l'article 490 del Codi Penal. Que en concret, permet que qualsevol persona en pugui arrestar una altra si la sorprèn en el moment d'anar a cometre un delicte o bé l'enxampa 'in fraganti'.

I això és, de fet, el que van fer els guàrdies municipals de Vilobí. Després de fer un seguiment al sospitós, els vigilants municipals el van arrestar el 26 de febrer passat, quan es disposava a fer un intercanvi de droga. Els guàrdies van aturar-lo quan anava en cotxe i, al damunt, van trobar-li una paperina de droga.

Aquella nit, el detingut la va passar a les dependències de la guàrdia municipal. I l'endemà, juntament amb tots els indicis i proves recollides, els vigilants municipals el van traslladar al jutjat. L'alcaldessa de Vilobí diu que, tot i que el cas és "atípic", s'ha tingut molta cura en què "tot fos subjecte a llei".

"Abans de fer qualsevol pas, ens hem assegurat que tingués totes les garanties i seguretat jurídica", subratlla Cristina Mundet. A més, l'alcaldessa de Vilobí d'Onyar també ha volgut recordar que, més enllà del què diu l'article del Codi Penal, la guàrdia municipal ha rebut "la formació necessària" per actuar com a policia judicial.

Acusació popular

Ara, el jutjat d'instrucció ja investiga el cas. I l'Ajuntament de Vilobí, de fet, ja ha anunciat que s'hi personarà com a acusació popular. Sobretot, per lluitar contra "el sentiment creixent d'impunitat en aquest tipus de delictes".

"Com a Ajuntament, tenim l'obligació de garantir la pau social i la bona convivència; els narcotraficants no són benvinguts a Vilobí i, per això, ens presentarem com a acusació popular", ha subratllat Mundet.