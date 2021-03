Jutgen una parella per robar a un agent immobiliari a Sant Hilari i emmordassar-lo

La secció quarta de l'Audiència de Girona va jutjar ahir un robatori violent perpetrat per una parella que va emmordassar i segrestar un agent immobiliari que els estava ensenyant un pis a Sant Hilari Sacalm l'octubre de 2019. Durant el judici, un dels acusats es va declarar autor responsable de tots els fets i va acceptar deu anys i mig de presó per un delicte de robatori amb violència i de detenció il·legal. En canvi, la seva llavors parella va declarar que havia participat del robatori «sota amenaça constant» de l'acusat i que no havia participat de la preparació del delicte.

Com que un dels acusats va acceptar la pena proposada pel fiscal, el judici va girar entorn del dubte sobre si l'acusada va participar o no de forma activa en el robatori. Durant la seva declaració, va dir que el dia dels fets, el 10 d'octubre, van anar a una immobiliària del municipi perquè volia viure a la zona per la tranquil·litat que s'hi respirava. Tot i que van arribar una hora més tard del que havien acordat, la visita va transcórrer sense entrebancs. «Quan ens havia ensenyat les dues plantes vaig anar un moment al lavabo, i quan vaig sortir em van empènyer i vaig veure que ell havia posat un ganivet al coll a l'home de la immobiliària», va indicar. Llavors, l'acusada sosté que l'home li anava manant tot el que havia de fer, com ara lligar els peus a la víctima amb uns cordons de sabates o demanar-li el PIN de la targeta bancària. «Estava molt espantada i tenia por que fes mal a la víctima i al meu fill», va indicar. La versió de l'acusat confés difereix, ja que subratlla que la noia no va dirigir-se en cap moment a la víctima i que només li va lligar els peus. A més, va precisar que li donava ordres «a crits». Ell, en canvi, va lligar les mans i la cara de la víctima amb cinta adhesiva, deixant-li un forat al nas perquè pogués respirar. Després el van tancar dins un armari i van marxar. Per la seva banda, la víctima va manifestar que en cap moment va sentir que els acusats parlessin entre ells, i que tots dos se li van dirigir, no només l'home. Aquesta divergència de versions no ha convençut el fiscal per retirar l'acusació a la dona, i manté una petició de fins a 10 anys de presó.

L'acusació pública també veu inconsistències en la declaració de la dona, ja que quan la víctima li va donar el PIN va anar al banc a treure 710 euros. Duia el mòbil a sobre i durant el trajecte, d'uns deu minuts, va passar per davant de la policia. «Si estava amenaçada, va tenir prou temps per demanar ajuda», va concloure el fiscal.