L'Ajuntament de Blanes enceta una campanya de control dels gavians

El departament de Medi Ambient, Salut Pública i Protecció i Benestar dels Animals de Blanes engega una «Campanya de Control de Gavians» amb un doble objectiu. D'una banda, protegir la salut dels ciutadans i guarir la salubritat dels edificis on nien, i de l'altra, fer-ho respectant els drets dels animals, d'acord amb la normativa europea vigent. Durant els darrers anys, la manca d'espais naturals disponibles per niar ha provocat que els gavians hagin anat ocupant progressivament els terrats d'edificis del nucli urbà. És precisament durant aquesta època de reproducció quan els gavians esdevenen animals agressius, que defensen el seu territori, i això provoca que intimidin els veïns per protegir les seves cries al lloc de criança.

Originàriament, la campanya havia consistit a punxar els ous que es trobaven als nius. Ara bé, aquesta pràctica no servia per rebaixar l'agressivitat dels gavians, que seguien protegint els seus nius, i per això des de l'any passat s'aplica una nova manera de procedir. Ara, si es troben que al niu només hi ha ous, es retiren tant el niu com els ous. En el cas que hi hagi el niu i pollets, no es toca ni es retira res, perquè es preserva la vida de les aus acabades de néixer. Per últim, el tercer supòsit amb què es poden trobar els tècnics de l'empresa especialitzada és que hi hagi els tres elements: el niu, els pollets i els ous. En aquest darrer cas, només es retiren els ous que encara no hagin eclosionat, però no es toca ni el niu ni els pollets.

Tots els veïns i veïnes que vulguin acollir-se a aquest servei han de fer la seva petició per dos possibles mitjans, a través de la «línia directa» del consistori, enviant la sol·licitud per correu electrònic o a través de l'Oficina de l'AMIC.