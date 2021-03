No a la variant C-63 diu que Riudarenes no ha informat de forma eficient la ciutadania

La plataforma No a la variant C-63 assegura que les administracions, i especialment l'Ajuntament de Riudarenes, han donat a la ciutadania una informació de les característiques, conseqüències i resultats del projecte de la variant «molt deficients», després que l'equip de govern del municipi aprovés al ple del divendres passat una moció de suport a la seva construcció.

D'aquesta manera, l'entitat diu que s'estan donant informacions «que no són certes i que no es demostren de cap manera», com que la construcció d'aquesta nova via serà «la solució al trànsit que travessa el poble» i «millorarà la tranquil·litat dels veïns», quan els càlculs del mateix estudi del projecte xifren en «un minso 11%» la reducció de la circulació de vehicles. A més, mencionen que el consistori només ha publicat l'estudi informatiu i d'impacte ambiental per part de la Generalitat i no ha facilitat cap accés directe als habitants perquè se'n poguessin informar. «Des de la Plataforma hem procurat sempre fer arribar aquesta informació a la població i als polítics, però, tot i que un dels grups sí que ens ha rebut, el govern municipal de Riudarenes com a tal s'ha negat sempre a parlar de res», asseguren, afegint que aquests no van assistir al debat organitzat per l'Ajuntament de Sils i van negar-se a organitzar-ne un a Riudarenes.

D'altra banda, afirmen que l'oposició al projecte de la variant «va fer-se evident» al poble amb la presentació per part de l'associació de comerciants de 432 signatures en contra, recollides en menys d'un mes. «Recordem que són més signatures que no vots va aconseguir el partit de l'actual alcalde a les darreres eleccions. Això evidencia la divisió d'opinions al poble que s'evita abordar amb iniciatives unilaterals com la moció que se'ns presenta», conclouen.

Un impacte «irreversible»

No a la variant C-63 repeteix que l'impacte que tindria la construcció d'aquesta via sobre el terme municipal de Riudarenes és «molt gran i irreversible», ja que, segons diuen, hipotecaria «per sempre» bona part del potencial del municipi per a activitats vinculades al territori. Per tant, i considerant-se «l'obra més important des de fa anys projectada a Riudarenes», veuen oportú que la ciutadania n'estigui correctament informada i pugui dir-hi la seva.

La plataforma recorda que van presentar a diversos consistoris l'Alternativa 0, una proposta de planificació de la mobilitat per treballar conjuntament per resoldre de manera «més eficient, barata i respectuosa» la mobilitat a la zona. En aquest sentit, diuen que continuem oberts a treballar-la, «malgrat el desinterès mostrat per l'Ajuntament de Riudarenes».