Concurs d'idees a Lloret per remodelar l'eix urbà

L'Ajuntament de Lloret de Mar ha publicat les bases del concurs d'idees per a la selecció de propostes del Futur Master Plan de remodelació de l'eix urbà que inclou l'avinguda del Rieral, l'avinguda de Just Marlès, el passeig marítim i l'avinguda de Pau Casals, l'artèria principal del municipi. L'objectiu és trobar la proposta urbanística més idònia que serveixi com a directriu o esquema i prèviament es durà a terme un estudi per valorar-ne la viabilitat.

El concurs d'idees constarà d'un jurat especialitzat integrat per un equip de professionals de diferents disciplines -com un arquitecte en l'àmbit urbanístic, un enginyer de camins, canals i ports, i un ambientòleg especialitzat en planificació urbanística. En la fase d'adjudicació hi participaran només les 10 propostes seleccionades prèviament i d'aquestes en sortiran els tres candidats finalistes, que hauran de desenvolupar el projecte de la idea inicial en un termini de setanta-cinc dies a partir de l'anunci en el perfil del contractant. La dotació econòmica ascendeix a 80.000 €, sense IVA.

L'alcalde de Lloret de Mar, Jaume Dulsat, especifica que busquen un projecte que «doni a aquest espai la imatge i la qualitat urbana que mereix». La renovació d'aquest eix urbà és un dels projectes inclosos dins del Pla operatiu de renovació de la destinació turística Lloret de Mar 2015-2020, realitzat pel consistori, la Generalitat de Catalunya i la Mesa Empresarial de Turisme de Lloret de Mar.