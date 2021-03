Condemna de sis anys de presó per violar i mossegar la parella a Lloret de Mar

Un veí de Lloret de Mar, C.F.E., va violar i mossegar la seva parella al seu domicili durant la matinada del 12 d'agost de 2018. Així ho ha resolt la sentència de la secció quarta de l'Audiència de Girona, que ha considerat provat que hi va haver una agressió sexual, a més d'un delicte de lesions i injúries, i pels quals condemnen l'acusat a sis anys i nou mesos de presó.

El tribunal considera demostrat que entre les sis i les deu del matí del dia dels fets i mentre ambdós eren al llit el processat va violar la víctima i li va provocar diverses lesions al cos. A més, va mossegar-li el llavi i la va insultar. El processat va negar aquesta versió, explicada per la víctima, durant el judici, indicant que «ningú es creu» que pogués agredir-la en «aquelles hores de la nit». A més, va admetre que tenia una ordre d'allunyament en vigor que se saltava, i que la víctima havia intentat retirar la denúncia diverses vegades sense èxit.

També va explicar que ambdós havien consumit drogues i alcohol, una circumstància que el tribunal considera provada pel «mal estat físic i l'actitud» de l'acusat durant el judici. La seva defensa havia demanat l'absolució, però no havia inclòs la possibilitat d'un atenuant de drogoaddicció, un benefici que el tribunal ha aplicat de motu proprio, i afegint que «si se'ns hagués demanat, ens haguéssim plantejat un eximent incomplet», que podria haver reduït més la pena. Les acusacions demanaven 11 anys de presó.

Com sol succeir en casos d'abusos i agressió sexual, que solen tenir lloc en espais íntims, el tribunal té en compte la declaració de la víctima, que pot constituir l'única prova de càrrec sempre que estigui fonamentada i sigui persistent en el temps. La sentència considera que el relat de la víctima ha complert els requisits, i que també se sustenta en l'informe mèdic de l'assistència mèdica rebuda per culpa de les lesions que va patir. La víctima va declarar que durant l'agressió li va dir insistentment que parés i que al final es va «resignar». Arran dels fets, va dir que té problemes per dormir. També va indicar que si bé els primers mesos de relació van ser bons, els últims van ser un «infern» per ella, perquè vivia sota amenaces constants.

El condemnat compleix presó per delictes de drogues. La sentència encara no és ferma i es pot recórrer.