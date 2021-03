Èxit de la campanya de turisme comarcal a Lloret

La iniciativa de l'Ajuntament de Lloret de Mar i Lloret Turisme per atreure els veïns i veïnes de la comarca de la Selva ha finalitzat amb la participació de 227 persones. La campanya, anomenada «Selvatans, ganes de canviar de vistes?» es va engegar a mitjans de febrer i convidava els veïns de la comarca a visitar Lloret de Mar. Aquests, mostrant el tiquet d'una consumició feta a qualsevol dels restaurants, bars i cafeteries de la destinació, podien entrar gratuïtament, el mateix dia, als equipaments culturals que integren el Museu Obert de Lloret. Des d'aquest dilluns, que s'ha autoritzat la mobilitat per tot Catalunya, s'ha donat per finalitzada la iniciativa. En paraules de Xavier Flores, regidor de Patrimoni Cultural, «ha permès cridar l'atenció dels veïns i veïnes de la comarca i que descobrissin i gaudissin d'un patrimoni cultural que sovint encara és força desconegut pel turisme de proximitat».

Del total de persones que han visitat Lloret en aquest període de temps destaca que un 42%, concretament 96 persones, han vingut de Blanes, 21 de Santa Coloma de Farners, dotze d'Anglès, vuit de Vidreres i set de Riudellots. Altres veïns i veïnes han vingut de Sils, Breda, Tossa de Mar, Sant Julià de Llor, Tordera, Caldes de Malavella, Figueres o Maçanet. A més, els mateixos lloretencs i lloretenques també han participat en la campanya, i 33 persones n'han fet ús. Pel que fa als equipaments culturals, el més visitat han estat els Jardins de Santa Clotilde seguits del Museu del Mar i el Turó Rodó.