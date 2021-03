L'Ajuntament de Blanes posa en marxa l'Oficina Municipal d'Habitatge

L'Ajuntament de Blanes ha posat en marxa l'Oficina Municipal d'Habitatge, corresponent a un dels principals eixos de gestió en què està treballant des de fa mesos l'equip de govern del consistori: la implementació de polítiques d'habitatge social que aportin solucions per donar un millor i més eficaç servei a les persones. Fruit d'aquesta inquietud, aquesta setmana s'ha posat en marxa l'Oficina Municipal d'Habitatge, a través d'una gestió directa. Aquest ens pren el relleu de la Borsa de l'Habitatge que ha estat funcionant els darrers anys. La seva ubicació serà la mateixa, al passeig de Dintre, 25, al costat de l'edifici central de l'ajuntament de Blanes.

Tanmateix, aquests darrers mesos l'equip de govern ha treballat per poder comptar amb un major nombre d'habitatges socials al municipi, en base a diverses trobades i contactes mantinguts amb grans tenidors de pisos. L'objectiu, segons afirma el consistori, és poder donar resposta a la «greu mancança que des de fa temps es pateix a Blanes» i donar accés a habitatges dignes i de lloguer social a les famílies i ciutadania en general, però en especial les persones amb risc d'exclusió social.

Ampliar el parc d'habitatges

Per tal d'ampliar el parc d'habitatges de lloguer social, el consistori està enllestint la tercera i darrera fase del projecte iniciat fa cinc anys per poder comptar amb habitatges d'emergència social de propietat municipal –els coneguts pisos dels mestres de l'antiga Escola Carles Faust-, que serveixen de pont pels pisos definitius a què puguin accedir les famílies.

Rebaixar i congelar els preus

D'altra banda, l'entrada en vigor la Llei 11/2020 de finals de l'any passat, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, afavoreix poder assolir un habitatge digne, ja que comporta rebaixar i congelar el preu dels lloguers en zones d'alta demanda.

Arreu de Catalunya hi ha 60 municipis declarats com a «Àrees de Mercat d'Habitatge Tens» on la llei ja s'hi està aplicant de manera automàtica. Blanes és un d'aquests 60 municipis, ja que els preus del lloguer han sofert un increment superior al 20% en el període comprès entre els anys 2014 i 2019. Aquesta declaració pot arribar a tenir una duració màxima de cinc anys, en un procediment durant el qual s'hauran de precisar les mesures que adoptarà l'Ajuntament de Blanes per a atenuar o revertir la situació de mercat tens.