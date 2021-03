VÍDEO | Evacuat un infartat poc abans del pas de la Volta a Catalunya

Un jove de 36 anys ha estat evacuat en helicòpter aquest matí gràcies a l'helicòpter del SEM que ha aterrat a la GI-682. L'aparell ha utilitzat aquesta pista d'aterratge improvisada poc abans que passés la Volta a Catalunya de ciclisme. L'esdeveniment esportiu hauria endarrerit la sortida si hagués estat necessari per poder assistir el malalt.



En l'atenció sanitària també han participat la Policia Local i Protecció Civil de Blanes que han coordinat l'evacuació així com Bombers de la Generalitat, Mossos d'Esquadra i Policia Local de Palafolls, que han tallat el trànsit de la rotonda que hi ha passat el riu Tordera.



Els fets han tingut lloc abans del migdia quan un veí de Blanes de 36 anys ha patit sobtadament una aturada cardiorespiratòria mentre conduïa, prop del pont sobre la Tordera, a l'alçada del Karting Club Blanes. Unes dones que passaven per la carretera s'han adonat del què havia passat, i s'han encarregat de posar-se en contacte amb els cossos d'emergències.





Després d'aconseguir estabilitzar i remuntar la víctima, els professionals sanitaris que l'han atès han determinat que calia evacuar-lo el més aviat possible a l'Hospital Josep Trueta de Girona perquè seguissin l'atenció en aquest centre. Policia local i Protecció Civil de Blanes han activat els protocols necessaris, avançant el tancament de la GI-682 que ja s'havia previst per aquest dilluns amb motiu del pas de la 1a etapa de la 100a Volta Ciclista a Catalunya.L'helicòpter ha aterrat al bell mig de la carretera per facilitar el trasllat de la víctima que romania atesa a l'ambulància, i finalment s'ha enlairat en direcció al centre sanitari gironí sense més dilacions, quan passaven pocs minuts d'un quart d'una del migdia. Val a dir que, des del primer moment, des de la Policia Local i Protecció Civil de Blanes s'ha comunicat al protocol de seguiment de seguretat de la Volta Ciclista la possibilitat que s'hagués de retardar l'inici de la sortida des de Calella.Aquest extrem havia de venir determinat en funció del temps que es necessités perquè aterrés l'helicòpter, s'embarqués al ferit. Finalment, però, no ha estat necessari retardar la sortida dels corredors, ja que l'enlairament ha tingut lloc dins el marge de temps previst, abans que la comitiva de la prova ciclista no comencés a passar per Blanes.