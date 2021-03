Blanes supera el seu propi rècord de donacions de sang

Per tercera vegada consecutiva, Blanes ha superat el seu propi rècord en la campanya de donació de sang que ha tingut lloc aquest mes de març, més concretament la tarda del passat dijous 18, i durant tot el divendres dia 19. Sumant les dues jornades, han participat en la campanya un total de 258 persones, mentre que en l'anterior campanya del mes de desembre van ser-ne 219, i al setembre, 171 persones.

Durant la primera jornada del passat dijous van haver-hi 81 donacions de sang, deu de plasma, sis oferiments i deu nous donants, així com quatre REDMO, és a dir, inscripcions pel Registre de Donants de Medul·la Òssia. Per la seva banda, l'endemà divendres, en què la jornada es va fer en horari partit de matí i tarda, van haver-hi 161 donacions de sang, vuit de plasma, deu oferiments i 31 nous donants.

Segons els organitzadors, un dels principals factors que ha contribuït a poder registrar aquest augment de donacions i oferiments ha estat el nou emplaçament estrenat aquest mes de març: la planta baixa del Teatre de Blanes, més concretament a l'antic bar del Teatre i a la sala d'assaig. Es tracta d'un lloc molt més cèntric i accessible, que permet a més a més una major comoditat tant per a l'equip de professionals sanitaris que s'encarreguen de dur a terme tota la logística com per a les voluntàries i voluntaris que hi van.

En aquesta ocasió, la campanya de donació que s'ha fet a Blanes ha comptat amb el suport dels alumnes de sisè grau de l'Escola Sa Forcanera. Una de les col·laboracions ha consistit que els alumnes s'han encarregat d'elaborar el cartell informatiu sobre els dies i horaris de la donació de sang al Teatre de Blanes, un eloqüent pòster que simbolitzava què significa donar sang, amb el conegut lema «La Teva Sang Pot Salvar Moltes Vides».