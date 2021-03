ERC, JxCat, Comuns i PSC demanen ajuda a Brussel·les per aturar el ramal de la MAT a Riudarenes

Els eurodiputats d'ERC, JxCat, Comuns i PSC han demanat ajuda a Brussel·les per aturar el ramal de la MAT a Riudarenes. En una carta impulsada pels republicans i redactada en col·laboració amb per la plataforma 'No a la MAT La Selva', els europarlamentaris insten a l'eurocomissària d'Energia, Kadri Simson, a reclamar al govern espanyol una "justificació tècnica" d'aquesta infraestructura com a millor via de subministrament energètic net. En aquest sentit, volen que la CE pressioni l'executiu de Pedro Sánchez per reconsiderar "alternatives menys perjudicials per al medi ambient i el territori", especialment les aportades per la Generalitat.

La carta recorda l'oposició de "tots els ajuntaments afectats, el Consell Comarcal de La Selva i la Diputació de Girona" al projecte de Red Eléctrica i denuncia el seu impacte mediambiental.

"En un context en què la Unió Europea aposta per la transició energètica cap a les renovables com un dels seus objectius fonamentals, ha perdut tot el sentit una línia elèctrica que transportaria energia de les centrals nuclears de França", avisa l'eurodiputat d'ERC Jordi Solé en un comunicat.