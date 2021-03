Blanes prepara les seves platges de cara a la Setmana Santa

Ahir, l'Ajuntament de Blanes va acabar la instal·lació d'una part de les dutxes que cada temporada estan en funcionament a les platges de la població ?cala Bona (cala Sant Francesc), la platja de Blanes Centre i les platges de la Marina i s'Abanell? de cara a una Setmana Santa per a la qual s'espera ja una bona afluència de visitants.

Previament, la setmaa passada, els operaris municipals ja van fer tasques d'anivellament de la sorra per repartir-la millor, tot i que, d'aquí a l'arribada de l'estiu, encara és possible que hi hagi nous temporals que obliguin a tornar-hi a treballar més endavant.

Un altre dels serveis que l'Ajuntament de Blanes reforçarà de cara a Setmana Santa seran els lavabos públics que hi ha a la platja de Blanes Centre, al costat del punt de socors de Protecció Civil el costat del Club de Vela. Funcionaran tots els dies de les 10.30 h fins a les 18.30 h.