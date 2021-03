Un ciclista ferit en un xoc amb una furgoneta a Sils

Un ciclista va resultar ferit ahir al migdia de poca gravetat en un xoc amb una furgoneta a Sils, per causes que els Mossos de Trànsit investiguen. El SEM el va traslladar a l'hospital Santa Caterina amb ambulància, tot i que inicialment s'havia activat l'helicòpter medicalitzat perquè sembla un accident de trànsit de més gravetat, segons fonts del Servei Català de Trànsit. El sinistre viari va tenir lloc quan passaven pocs minuts de les dotze del migdia, al quilòmetre 14,3 de la C-63. A la rotonda que uneix Sils amb Vidreres i que està situada en un pas superior de l'N-II i a tocar d'una benzinera. No va ser necessari fer cap tall de trànsit.