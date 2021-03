Dues dècades estudiant la microbiologia marina

L'Observatori Microbià de la badia de Blanes compleix dues dècades havent pres mostres mensuals de manera gairebé ininterrompuda sobre microbiologia marina. Al llarg d'aquests 20 anys, l'equip d'investigadors ha fet unes 350 sortides a mar per prendre mostres d'aigua i analitzar la diversitat i l'activitat dels microorganismes que hi ha a la badia. La presa de mostres tan sols s'ha interromput una sola vegada, arran del confinament total per frenar el coronavirus. Això ha permès que l'observatori, liderat per un grup de científics de l'Institut de Ciències del Mar (ICM-CSIC), compti amb una de les sèries temporals més valuoses del món –sobretot, per la seva durada- al voltant de la microbiologia marina.

Segons subratlla el CSIC, «aquesta col·lecció de dades i mostres és molt valuosa, sobretot per la seva durada». Al Mediterrani només el supera la sèrie de dades oceanogràfiques de l'estartidenc Josep Pascual, amb gairebé 50 anys d'història, i a tot el món hi ha comptades sèries temporals tan completes. L'únic moment en què el BBMO va deixar de recollir dades va ser al principi del confinament total, quan es va decretar l'estat d'alarma per frenar l'expansió de la covid-19.

L'investigador de l'ICM de Blanes i coordinador de la presa de mostres, Josep M. Gasol, destaca que «és un gran èxit haver pogut mantenir el mostreig i l'anàlisi de la badia durant tant de temps, ja que la majoria dels projectes de recerca tan sols donen finançament per a tres anys.