Lloret fa seixanta auditories a llars vulnerables per combatre la pobresa energètica

Lloret fa seixanta auditories a llars vulnerables per combatre la pobresa energètica

L'Ajuntament de Lloret de Mar fa seixanta auditories energètiques a llars vulnerables detectades per serveis socials i l'oficina local d'habitatge. Segons informa l'equip de govern en un comunicat, les anàlisis d'eficiència ja han començat a vint domicilis i la resta s'aniran fent al llarg de les properes setmanes. Les auditories es fan a través del Programa d'Estalvi Energètic i Pobresa Energètica de la Diputació de Girona. De fet, el consistori va rebre una subvenció l'any 2020 que va permetre comprar deu neveres, quinze deshumidificadors i quinze radiadors que serviran per rebaixar la factura de la llum d'aquestes famílies.

La regidora d'Habitatge, Jennifer Pérez, concreta que preveuen fer les seixanta auditories "les properes setmanes" dins el projecte específic per combatre la pobresa energètica impulsat per la Diputació de Girona i al qual l'ajuntament està adherit des del 2018.

Aquest programa preveu mesures per afrontar l'emergència en l'àmbit de l'habitatge i la pobresa energètica, i els seus objectius són sensibilitzar la població sobre la despesa energètica, millorar l'eficiència a les llars i reduir els costos de subministraments, especialment a les persones més vulnerables.

L'any 2020 la Diputació de Girona va concedir una subvenció a l'Ajuntament de Lloret de Mar per a l'adquisició d'aquestes neveres, deshumidificadors i radiadors que milloraran l'estalvi energètic de les llars auditades. La regidora d'Habitatge subratlla que l'ajuntament ha tornat a sol·licitar la subvenció aquest any per poder comprar vuit neveres i setze radiadors amb termòstat.

Aquestes auditories consisteixen en vàries visites al domicili a càrrec de tècnics especialistes, per valorar l'estat de l'habitatge en relació amb el confort energètic, assessorar les famílies sobre l'estalvi energètic i realitzar actuacions a l'habitatge per disminuir el consum energètic. Els beneficiaris de l'actuació són persones en situació de vulnerabilitat de Lloret de Mar que compleixen uns barems definits prèviament i que es troben en situació de pobresa energètica.