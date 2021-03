L'Estat manté el ramal de Riudarenes dins la nova planificació elèctrica

L'Estat manté el ramal de la MAT i la subestació dels 400 kV de Riudarenes dins la proposta de planificació energètica per al període 2021-2026. El document que ha publicat el Ministeri per a la Transició Ecològica situa l'entrada en servei de la línia per d'aquí a dos anys, al 2023. Recorda que el projecte per fer una estesa aèria que creui les Guilleries ja té declaració d'impacte ambiental (DIA) i subratlla que, després d'estudiar alternatives a la xarxa de distribució, «no se n'han detectat de viables». La plataforma No a la MAT Selva fa una crida a presentar al·legacions «en massa» a la proposta del Ministeri i critica que el projecte es mantingui quan s'ha creat la taula de treball amb el territori per buscar-hi alternatives.

La proposta de planificació elèctrica que el Ministeri ha tret a exposició pública abasta el període 2021-2026. S'hi inclouen tots aquells projectes vinculats amb les xarxes elèctriques de transport d'arreu de l'Estat. I com ja recollia l'anterior document, el Ministeri hi manté el projecte de ramal de la MAT a Riudarenes.

Dins la planificació per a Catalunya, el document recull que s'ha de construir una nova subestació de 400 kV a Riudarenes, amb circuits d'entrada i sortida des del tram de la MAT que s'estén de Vic a Bescanó. El Ministeri justifica aquesta línia per, literalment, «alimentar l'eix ferroviari» (és a dir, l'AVE) i en situa la posada en servei al 2023.

A més, el document recorda que aquest ramal de la MAT ja disposa de declaració d'impacte ambiental (un document que data de febrer del 2013). Aquest projecte, que és el primer que es va presentar, va rebre una forta oposició des del territori. Preveia construir una línia de 17 quilòmetres que creués les Guilleries. El ramal, que tindria 41 torres, ja va rebre un informe desfavorable per part de la Generalitat.

La proposta de planificació elèctrica que fa l'Estat recorda que «el gestor de la xarxa de distribució» ha valorat alternatives «amb un cost superior a les plantejades a la xarxa de transport». I que en el cas de Riudarenes, no se n'han detectat de «viables» a la xarxa de distribució.

L'estiu de l'any passat, precisament, la Generalitat va impulsar una taula de treball per trobar alternatives al ramal de la MAT. Hi participen el Govern, els alcaldes, les companyies Red Eléctrica (REE) i Endesa i representants de l'Estat. Les reunions han permès que REE s'obri a estudiar alternatives.