El regidor de Tossa Alfonso Sánchez també deixa Ciutadans

El regidor de Tossa i exdiputat de Ciutadans al Parlament per Girona Alfonso Sánchez ha seguit els passos de Jean Castel i també s'ha donat de baixa del partit; en el seu cas, però, amb una dura carta contra la direcció d'Inés Arrimadas. De fet, afirma que l'ambient al partit és «irrespirable» i acusa la direcció d'«apartat» i «assetjar» els dissidents.

En el seu escrit, publicat ahir al seu compte de Twitter, Sánchez afirma que ha estat «molt de temps aguantant», però creu que «ha arribat el moment de dir prou». «He decidit no ser partícip d'un partit en el qual ja no crec, confio ni m'identifico», assenyala Sánchez, tot considerant que Ciutadans «ha passat de ser el partit de la il·lusió al partit de l'ambició». I no dubta a carregar contra la direcció d'Arrimadas: «Ara es fan accions contràries als nostres valors i principis que han demostrat no només ser inútils i fútils, sinó també desconcertants», afirma.

El que més el preocupa, assenyala, és «l'acostament» que, segons indica, s'ha produït des de fa mesos a Pedro Sánchez i Pablo Iglesias. «En aquests moments visualitzem que hi ha un acord amb Moncloa que ens allunya de l'essència real del que és Ciutadans, i no podem anar de la mà d'aquells que pacten amb els separatistes i busquen destruir la unitat d'Espanya», apunta. En aquest sentit, garanteix que ho han intentat transmetre a la direcció del partit, però lamenta que «els dissidents han estat apartats de qualsevol òrgan de presa de decisió», i alerta que fins i tot han estat «assetjats» quan intentat apartar-se. Per això, assegura que l'ambient és «irrespirable» i creu que ha començat «una lluita interna de poder» a la qual no està «disposat a participar».

Sánchez va entrar a militar a Cs l'any 2012. Va començar com a responsable de xarxes socials i també va formar part del comitè territorial, a banda de ser responsable d'organització i territori de Girona. També va ser membre nacional de la Comissió de Garanties i Valors, i diputat al Parlament durant dues legislatures.