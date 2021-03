Científics alerten d'un pic de Covid a Lloret de Mar

El Grup de Recerca en Biologia Computacional de la UPC (Biocomsc) ha alertat que, en els darrers dies, no tan sols s'han detectat pujades de casos de Covid-19 molt forts a Montblanc sinó també a Lloret de Mar, així com altres importants a Centelles, l'eixample de Lleida i entorns del passeig de Sant Joan de Barcelona.



En un fil a Twitter, han apuntat que en la primera onada aquestes pujades s'associaven a grans brots i contagis en entorns de risc "ara prohibits" i per això han recordat que cal evitar interaccions llargues i continuades de moltes persones perquè són situacions de "gran risc", tant en interior com en exterior.





Per això, ha demanat que si durant aquesta Setmana Santa es donen trobades fora de la bombolla siguin de poques persones, en exterior, amb distància i sempre amb màscareta.