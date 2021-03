Ferida greu una dona de 58 anys en ser atropellada per un camió a Anglès

Una dona de 58 anys va resultar ferida greu ahir després de ser atropellada per un camió al centre d'Anglès. El SEM va traslladar-la amb helicòpter fins a l'hospital Josep Trueta de Girona arran de la gravetat de les lesions. La Policia Local d'Anglès investiga les causes de l'accident i apunta que la víctima travessava un pas de vianants en el moment dels fets i el camió no la va veure i hi va topar.

L'accident de trànsit va desencadenar-se cap a les vuit del matí, al carrer Indústria d'Anglès, en ple centre de la població. Aquest vial, tot i ser urbà, també és la travessera de la C-63 i connecta amb Santa Coloma de Farners.

En aquest cas, un camió va atropellar una veïna de la població mentre travessava el carrer per causes que s'investiguen. Arran del fort impacte, la víctima va quedar a sota del camió ferida, però en tot moment estava conscient.

Els serveis d'emergència es van traslladar fins al lloc per atendre-la. Al mateix temps, la Policia Local d'Anglès va tallar el pas del trànsit rodat en aquest cèntric punt del poble.

El SEM, a banda de dues ambulàncies, també va mobilitzar l'helicòpter medicalitzat fins al punt de l'accident per la gravetat del succés. Els serveis mèdics van atendre la víctima, que presentava una fractura en una de les cames i un fort cop al braç.

Els Bombers van ajudar el SEM a immobilitzar la cama fracturada. Davant de les ferides, finalment, el SEM va decidir evacuar la dona, en estat greu amb l'helicòpter medicalitzat fins a l'hospital Josep Trueta. La víctima treballava per la zona i el seu marit també va presenciar el succés.

Els Mossos de Trànsit també es van desplaçar fins al punt de l'accident per donar suport en ?l'accident. Un succés que es va produir a l'altura del número 62 del carrer Indústria, al costat d'una fonda. La carretera es va mantenir una mitja hora tallada i els vehicles que anaven en direcció Santa Coloma de Farners, la Policia Local els va desviar pel carrer Girona i la resta, per la travessera.

La Policia Local instrueix l'accident de trànsit i s'apunta que s'hauria produït possiblement al pas de vianants que hi ha a tocar d'una fonda del poble i que el camioner no l'hauria vist.

En aquest vial d'Anglès hi ha molta circulació de camions, ja que és la C-63 i molts vehicles que van i venen de Santa Coloma hi passen. A més, tot el carrer Indústria està ple de passos de vianants i malgrat algun semàfor i limitació de velocitat, com va passar ahir, es poden produir atropellaments.

Dona morta a Bescanó

L'accident de trànsit d'ahir sortosament no va acabar amb víctimes mortals. La setmana passada, però, no hi va haver aquesta sort en un municipi molt proper, a Bescanó.

En aquest cas, l'atropellament va tenir lloc a la Carretera de la Vergonya i en un punt on els veïns reclamen un pas de vianants o mesures per poder travessar la carretera N-141 des del nucli del Turó dels Cavalls fins a la via verda. En aquest atropellament, la víctima va ser una dona de 74 anys, que va perdre la vida després que un cotxe l'envestís.