Blanes aprova per primera vegada un Pla d'Inversions Plurianual 2021-2024

Blanes va aprovar al ple del dijous un Pla d'Inversions Plurianual per als anys 2021-2024. És la primera vegada que l'Ajuntament de Blanes aprova un Pla d'Inversions Plurianual, a més abasta un període de temps que va més enllà d'un mandat. El consistori detalla que el pla genera un sistema que permetrà fer inversions a llarg termini, però sense haver d'anar a endeutament bancari, que sol ser el procediment a què han de recórrer habitualment les administracions locals per poder finançar les seves inversions.

En aquest mateix punt també es va aprovar provisionalment l'expedient de modificació del pressupost municipal vigent, que autoritza a fer les operacions comptables necessàries per finançar els projectes. El pla està valorat en uns 30 milions d'euros, i va aprovar-se per unanimitat. La proposta es va començar a treballar amb els diferents grups polítics el novembre del 2019, amb l'objectiu d'establir un projecte per 4 anys, els que abasta un mandat. En esclatar la pandèmia a principis de l'any passat, es va haver de deixar de banda per afrontar qüestions més peremptòries. Aquests darrers mesos s'han reprès les reunions i trobades, de manera que totes les forces polítiques han participat en el debat del seu contingut fins a culminar amb la seva presentació a ple.

Pel que fa al Pla d'Inversions 2021-2024, des del consistori asseguren que aquest ha permès establir les principals prioritats a desenvolupar a la vila aquests quatre anys, alhora que és prou permeable per tenir capacitat per atendre necessitats urgents si és menester. Inclou alguns dels grans temes que durant els darrers anys s'han anat tractant, i que es consideren de vital necessitat pel municipi. Un dels apartats més destacats són les reformes urbanístiques integrals de tres veïnats: l'Avinguda Vila de Madrid –al cor de la Zona Turística, un dels projectes més desitjats-, dotat amb un pressupost de dos milions d'euros; els barris 2 i 3 de Valldolig, que també compta amb 2 milions d'euros; i el veïnat de Sa Carbonera, amb 1 milió i mig. Per la seva banda, la reforma de la plaça Onze de Setembre, a Mas Enlaire, té una consignació d'1 milió d'euros. També es destinarà 1,1 milions per a l'asfaltat de diferents zones; 1'3 milions per a la substitució de les actuals lluminàries per LED als barris on encara s'ha de fer; 450.000 euros per a la cobertura de diverses instal·lacions, i la creació de la nova Sala Cultural Polivalent, a la Planta Baixa del Teatre de Blanes, que compta amb una partida de 155.000 euros.