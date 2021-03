Caldes modifica les bases de subvencions socials per beneficiar més famílies

En el ple municipal celebrat a Caldes de Malavella aquesta setmana passada va quedar aprovada per unanimitat la modificació de les bases de concessió d'ajuts socials i barem de la borsa de lloguer social de l'Ajuntament. Concretament s'ha ampliat la base de càlcul de manera que puguin accedir-hi més famílies.

Tanmateix, el consistori va ratificar la voluntat de seguir treballant per fer front al canvi climàtic. Fins ara s'han instal·lat plaques solars a l'escola la Benaula, s'han incorporat vehicles elèctrics al parc de vehicles municipals, s'ha implementat el porta a porta, s'ha fet el canvi a led a tot l'enllumenat públic, instal·lat calderes de biomassa i properament s'aïllarà tèrmicament el pavelló entre d'altres mesures. En aquesta línia es va ratificar per unanimitat l'adhesió al pacte d'alcaldes pel clima i l'energia sostenible segons el qual, i seguint les indicacions de la Unió Europea, de cara al 2030 s'hauran de reduir entre un 30 i un 55% les emissions de CO2.

En la sessió també s'ha aprovat una modificació de crèdit de 60.000 € per arranjar parcs urbans i zones verdes, com per exemple el parc del costat de la comissaria municipal. A més, es va aprovar la declaració de béns i drets a expropiar entre els carrers Josep Soler i Dr. Fleming. Aquesta és una actuació prèvia a la urbanització d'aquest carrer resolent així una demanda històrica al voltant de la necessitat d'arranjar aquesta part del nucli.