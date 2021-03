Blanes reivindica el món de la cultura amb la performance «Bombolla segura»

Blanes va estrenar ahir Bombolla segura, una performance que combina la música i la dansa i que vol ser «una metàfora» del que ha viscut el sector durant l'any de pandèmia. L'obra, representada a la plaça dels Països Catalans del municipi de la Selva, es desenvolupa amb els dos protagonistes dins d'una bombolla d'aire gegant. Carles Marigó interpreta les peces als teclats, mentre el ballarí Jaume Sangrà dansa al so de les melodies composades pel músic. Fora d'aquesta bombolla, el públic. Durant els 45 minuts de l'obra, Marigó es treu l'equip de protecció amb el que inicia l'espectacle, fent evident la seguretat que proporciona l'habitacle on es desenvolupa l'acció, i, per tant, la Cultura. «El que busquem és compartir una història d'aïllament que tots hem viscut a través de l'art», va explicar ahir el mateix Marigó.