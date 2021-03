Blanes adapta els actes de Setmana Santa a la covid19

Blanes (Selva) substitueix la processó de la Santa Creu d'aquest divendres per una 'processó estàtica'. La iniciativa consisteix en una exposició a l'església de Santa Maria amb els elements que formen part de la processó i també un campament romà al pati interior de l'església. D'aquesta manera, els visitants podran veure alguns dels elements característics de la processó com ara la Creu de Plata, el Natzarè, el Sant Sepulcre o la figures de Pasqua. A tocar de l'altar hi ha les dues imatges de la resurrecció: la mare de Déu de Pasqua i el Ressucitat. Per accedir a l'exposició i al campament caldrà reservar hora amb antelació.

Aquest nou format de processó permetrà als visitants reviure la tradició de la Setmana Santa a Blanes, però mantenint la distància i amb vigilants que asseguraran que la gent no s'entretingui més del temps previst a dins de l'exposició. La intenció és que a l'interior no es produeixin aglomeracions de gent. A més, el recorregut serà d'un sentit únic per evitar que la gent es creui i minimitzar el risc de contagi.

Al llarg d'aquest cap de setmana s'ha estat organitzat el recorregut. A hores d'ara, ja hi ha col·locats els passos al llarg de l'església per tal que a partir d'aquest divendres a les dotze del migdia els primers visitants puguin veure les imatges de la processó. La Santa Creu està col·locada en un pedestal de ferro fet expressament i ha estat la imatge que més ha costat transportar i col·locar.

Una vegada el públic arribi a l'alta de la Verge del Roser i vegi les dues imatges de la processó del diumenge de Resurrecció, sortirà per una porta lateral que connecta amb el pati interior. En aquest punt hi haurà instal·lat el campament romà que han fet els Manaies de la Legió V, que també surten durant la processó del divendres.

L'exposició estarà oberta el divendres 2 d'abril de dotze del migdia a sis de la tarda, el dissabte 3 de deu del matí a vuit del vespre i el diumenge de deu del matí a dotze del migdia.