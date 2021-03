L'hostaleria de Tossa reclama un pla urgent de reactivació

L'Associació Professional d'Empresaris d'Hostaleria de Tossa de Mar (APEHT) demana a l'Ajuntament de Tossa la tramitació i l'elaboració «urgent» d'un pla per incentivar l'activitat empresarial al municipi per lluitar contra l'impacte de la crisi de la covid-19. Consideren que ha afectat de forma «preocupant» el teixit empresarial local i que és imprescindible la implicació de les administracions públiques i especialment la de l'Ajuntament. Concretament demanen inversions productives, beneficis fiscals, bonificacions, subvencions, i «qualsevol altre mecanisme legal que permeti injectar liquiditat al teixit empresarial». L'APEHT considera que els beneficiats d'aquestes ajudes haurien de ser les activitats econòmiques d'allotjament turístic, càmpings, bars, restaurants, oci nocturn, comerç i totes les activitats que estiguin vinculades directament o indirectament amb el sector turístic.

Tanmateix, sol·liciten la devolució «immediata» dels imports «indegudament cobrats» en l'exercici fiscal del 2020, en relació al servei de recollida, tractament i eliminació de residus. En un comunicat emès per l'associació asseguren que el consistori pot disposar del superàvit i romanent líquid de tresoreria per a poder «injectar fluïdesa i consistència a les febles economies sense limitació legal». Segons diuen, enguany l'Estat espanyol ha suspès el sostre de despesa i ha realitzat modificacions normatives que permeten la inclusió de nous beneficis fiscals i a causa d'això el consistori no restarà sotmès als objectius de dèficit, deute i despesa pública.

L'APEHT qüestiona no haver tingut coneixement de les propostes per al 2021 de l'Ajuntament de Tossa pel que fa a les inversions per revitalitzar el sector turístic, com en les ajudes econòmiques del sector en forma de rebaixa de la pressió d'impostos -escombraries, ocupació a la via pública, taxes o subvencions, entre d'altres.