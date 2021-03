Blanes ajorna per segon any consecutiu el Concurs de Focs per la pandèmia. Ahir es va reunir la Comissió Tècnica del certamen, i el consistori afronta la suspensió com una oportunitat per plantejar-se un canvi de model organitzatiu. Els Focs per tant es faran l'any vinent, quan se celebrarà el 50è aniversari.

L'any passat, l'ajuntament ja va haver de prendre aquesta mateixa decisió pel mateix motiu, les mesures de contenció de la pandèmia, que no permeten organitzar esdeveniments amb grans aglomeracions. En aquesta ocasió, però, l'anunci de la suspensió s'ha avançat dos mesos amb relació al 2020.

El Departament de Cultura i Festes de l'Ajuntament de Blanes, organitzador del concurs, ha estat sondejant durant les darreres setmanes altres festivals pirotècnics i grans esdeveniments similars que mouen igualment grans quantitats d'espectadors, per veure si es mantenien o no.

Abans de fer pública la decisió, ahir al vespre es va convocar la Comissió Tècnica del Concurs de Focs d'Artifici, encapçalada per l'alcalde de Blanes, Àngel Canosa, i el regidor de Cultura i Festes, Albert Sanz, per posar-ho en comú.

Els membres de la comissió van coincidir en el fet que donades les actuals circumstàncies i les perspectives dels mesos vinents, el més assenyat és suspendre el certamen. L'ajuntament afirma en un comunicat que "lògicament, ha estat una resolució feta a contracor, però presa tocant molt de peus a terra·.



Una oportunitat per canviar el model

L'Ajuntament de Blanes vol intentar plantejar un canvi de paradigma del concurs. És a dir, analitzar el model que s'ha estat fent els darrers anys i replantejar tant la manera d'organitzar-lo com de finançar-lo, fent una aposta per atraure una major inversió privada, implicant-los en un esdeveniment que ja compta amb un ressò i un abast internacional.



Commemoració del 50è aniversari

L'any passat l'esclat de la pandèmia es va produir precisament quan faltaven tot just dues setmanes per fer la roda de premsa on s'havien de donar a conèixer els principals eixos de la commemoració del 50è aniversari del festival pirotècnic. El calendari, que s'allargava fins a finals del 2020, incloïa activitats culturals, lúdiques, mediàtiques, populars, tradicionals i de tota mena, així com concursos de talents i altres atractives cites i celebracions.

També va significar haver de suspendre la contractació de les sis pirotècnies que ja s'havien triat. L'actor, autor i director teatral Quim Masferrer havia de ser l'any passat l'ambaixador del 50è aniversari del Concurs de Focs.

A banda de Quim Masferrer, per a l'organització dels actes commemoratius, l'Ajuntament ja comptava amb la complicitat d'entitats, empreses, institucions i col·lectius tant del municipi com forans, així com –de manera especial- de diversos mitjans de comunicació que s'havien compromès a col·laborar-hi. Unes contribucions que, de cara al 2022, l'ajuntament assegura que "espera poder mantenir i augmentar".

