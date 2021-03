El Ministeri millorarà la seguretat i gestió del trànsit de trens a l'estació de Caldes

El Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana destinarà catorze milions d'euros a instal·lar nous sistemes de gestió del tràfic de trens a l'estació de Caldes de Malavella. L'objectiu és modernitzar les instal·lacions de seguretat i implantar un sistema de Bloqueig Automàtic Banalitzat (BAB) entre Maçanet-Massanes, Caldes de Malavella i Girona-Mercaderies. Aquest nou equipament permetrà la circulació en via doble per qualsevol de les dues vies i en qualsevol sentit amb plenes garanties de seguretat. La decisió s'ha d'aprovar avui en el Consell de Ministres.

La instal·lació d'aquest nou sistema de seguretat es licitarà per 14.008.960,34 euros (IVA no inclòs), i el termini d'execució estimat és de 32 mesos. Per tal que el Bloqueig Automàtic Banalitzat (BAB) pugui circular, s'instal·larà un enclavament electrònic (és a dir, un sistema que gestioni les instal·lacions) a Caldes, per tal d'oferir els serveis i les funcions requerides, tant per a aquesta estació com per als trams de línia amb les seves estacions colaterals.

L'objectiu de tot plegat és aconseguir una major operativitat i flexibilitat en la gestió de l'explotació ferroviària, augmentar la capacitat de la línia i la regularitat en la circulació de trens, incrementar la fiabilitat de les instal·lacions, poder augmentar la velocitat comercial i reduir la possibilitat d'incidències i el seu temps de reparació. També es pretén augmentar la fiabilitat de les comunicacions entre el Control de Trànsit Centralitzat (CTC) i les estacions.

Entre les principals operacions que es portaran a terme destaca la instal·lació del nou sistema d'enclavament de tecnologia electrònica a Caldes i la construcció de nous edificis tècnics tant en aquesta estació com en les de Sils i Riudellots. De la mateixa manera, s'adaptaran els enclavaments de les estacions colaterals i a Caldes s'instal·larà també un comandament local de tipus videogràfic.

Paral·lelament, s'instal·laran senyals lluminosos en els trajectes colaterals per adaptar-se al nou pla d'explotació amb el règim de BAB i es renovaran els circuits de la via instal·lant-ne de més moderns i amb millors prestacions.

Finalment, també s'integrarà el nou enclavament electrònic de Caldes, així com els bloquejos associats al sistema de Control de Tràfic Centralitzat (CTC), s'instal·laran nous elements de camp, balises del sistema ASFA Digital (Anunci de Senyals i Frenat Automàtic) i es farà una nova estesa de cablejat.