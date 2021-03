Blanes torna a quedar-se sense Concurs Internacional de Focs d'Artifici arran de la pandèmia. L'Ajuntament i la comissió tècnica han decidit ajornar-ne la 50a edició per al 2022, perquè les mesures per contenir la covid-19 fan impossible organitzar esdeveniments amb grans aglomeracions (com és el cas del certamen pirotècnic que atrau fins a un milió de persones al municipi).



La comissió tècnica del concurs, que es va reunir aquest dilluns, pren la decisió «a contracor» però també –precisa- «tocant molt de peus a terra». A diferència de l'any passat, en què es va voler esperar fins al darrer moment, aquest cop el consistori ha decidit curar-se en salut. I per això, ja pren la decisió d'avançada. Ho fa, a més, després que l'àrea de Cultura i Festes hagi sondejat els organitzadors d'esdeveniments similars, per veure si es mantenien o no.



Entre d'altres, l'Ajuntament explica que els organitzadors de la Setmana Gran de Sant Sebastià «ni tan sols s'han plantejat fer el seu concurs enguany». I que el certamen pirotècnic més important del món, la «Celebració de la Llum» de Vancouver (Canadà), també ha caigut del calendari arran de la pandèmia.

«Davant d'aquesta situació s'ha optat per ajornar fins al 2022 la celebració del mig segle de vida del Concurs Internacional de Focs d'Artifici», diu l'Ajuntament de Blanes en un comunicat. Abans de fer-la pública, la decisió es va consensuar dilluns al vespre en una reunió de la comissió tècnica del certamen (que presideixen l'alcalde i el regidor de Cultura i Festes). «Els membres de la comissió van coincidir que, arran de les circumstàncies actuals i les perspectives per als propers mesos, el més assenyat és suspendre el certamen i no posposar una decisió que difícilment canviarà en els propers mesos», recull el comunicat del consistori.

L'any passat l'esclat de la pandèmia es va produir, precisament, quan faltaven tot just dues setmanes per celebrar la roda de premsa on s'havien de donar a conèixer els principals eixos de la commemoració del 50è aniversari. El calendari, que s'allargava fins a finals del 2020, incloïa activitats culturals, lúdiques, mediàtiques, populars, tradicionals i de tota mena, així com concursos de talents i altres atractives cites i celebracions.



També va significar haver de suspendre la contractació de les sis pirotècnies que ja s'havien triat: dues d'estrangeres i quatre de l'estat espanyol. Per al concurs del 2020, a més, s'havia augmentat el concurs amb una nit més (amb ocasió del 50è aniversari).