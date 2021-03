reconeixement a onze veïns i veïnes. L'Ajuntament de Riudellots de la Selva ha lliurat, un any més, els Premis Jubilació als onze veïns i veïnes que es van jubilar durant el 2020. El premi consisteix en cinc vals per valor de cent euros per a cadascun dels beneficiaris, que podran bescanviar als establiments comercials del municipi.