Blanes celebra avui i demà el Cant de l'Àngel

Blanes viu avui una de les tradicions religioses de la Setmana Santa que sempre atrau una gran quantitat de persones. En aquesta ocasió, però, també s'ha hagut d'adaptar per poder complir a les mesures de contenció de la pandèmia, per la qual cosa l'única aparició pública de l'esdeveniment s'ha hagut de suspendre. Es tracta del Cant de l'Àngel, que s'interpreta com a punt culminant de la Processó del Ressuscitat que se celebra coincidint amb el Diumenge de Pasqua, és a dir: que s'hagués celebrat diumenge vinent. La processó s'atura quan les dues imatges que la formen –la Mare de Déu i el Ressuscitat- es troben després d'haver fet dos recorreguts diferents. És llavors quan s'interpreta el Cant de l'Àngel.

Aquest 2021 només es podrà sentir el Cant de l'Àngel en dues ocasions, i les dues amb aforament controlat i restringit, a l'interior de l'Església Santa Maria. Serà avui al vespre, formant part de la Vetlla Pascual que comença a les vuit; i demà diumenge, a la Missa de Pasqua de les 12 del migdia.