Riudellots anul·la un punt urbanístic del ple perquè l'alcaldessa no podia votar

L'Ajuntament de Riudellots de la Selva dona per anul·lada l'aprovació de l'esmena que correspon a la modificació del plantejament urbanístic de l'Hostal Nou per una irregularitat en la seva votació. La proposta va ser aprovada per majoria absoluta en el passat ple municipal del 15 de març amb sis vots a favor de l'equip de govern -Junts per Riudellots- i cinc en contra dels regidors de l'oposició -grup municipal d'ERC-. Posteriorment a la seva votació, els republicans van assabentar-se «per casualitat» que l'alcaldessa del municipi, Montserrat Roura, era propietària en un 25% d'una de les parcel·les inclosa en l'àmbit objecte de la modificació, ubicada al Polígon 1, Parcel·la 11. Fet que, segons la secretaria de l'ajuntament de Riudellots, anul·lava el dret a vot de l'alcaldessa i feia també nul·la la votació d'aquesta proposta.

Des del grup municipal d'ERC demanen explicacions a l'alcaldessa i es mostren satisfets d'haver detectat aquesta irregularitat: «L'única missió que tenim des de l'oposició és vetllar perquè les coses es facin bé», assegura Lluís Barnés, portaveu dels republicans, en declaracions al Diari de Girona. Barnés especifica que va ser mitjançant el registre de l'ajuntament -al qual tenen accés com a regidors- que van veure que una de les cartes de notificació pels veïns implicats, que informava sobre l'aprovació d'aquesta esmena, anava dirigida a Montserrat Roura, alcaldessa de Riudellots. Barnés va posar-se en contacte amb Èlia Massó, secretaria del consistori, qui va ratificar que Roura no hauria d'haver format part de la votació perquè n'era part interessada i per aquesta raó quedava sense efecte l'acord.

Per altra banda, l'alcaldessa accepta que s'ha equivocat i diu que «no va parar atenció» en si el terreny del qual n'és propietària en un 25% entrava dins el traçat vial, ja que anys endarrere va demanar a INCASÒL -l'empresa que va proposar el projecte al consistori- que aquest es modifiqués perquè el terreny que aleshores era dels seus pares en quedés fora. «La parcel·la es troba en un dels marges i jo vaig comunicar que com a alcaldessa em sentia més tranquil·la si no formava part del traçat», explica Roura. Afegeix que tot i que en una anterior votació ella va decidir no votar per aquesta qüestió, durant l'últim ple «no va donar ni un minut de reflexió» a que des del mes de juny el terreny havia passat a nom seu i dels seus tres germans. Tot i això l'alcaldessa especifica que en «cap cas» n'ha volgut sortir beneficiada, ja que considera que ella i la seva família surten «perjudicats» del projecte: «Ens expropien uns 300 metres i un cop feta l'operació urbanística no qualificaran res de sol industrial. Seguirem sent un veí agrícola, en sortim perjudicats, ja que ens agafen un tros per fer vial», deixa clar.

Queda en mans d'INCASÒL el que passarà amb aquest projecte que ara ha quedat frenat. Des d'ERC comuniquen que demanaran un ple extraordinari per tractar la qüestió i recorden que el vot en contra dels seus regidors a la modificació urbanística de l'Hostal Nou és degut a una «problemàtica no resolta» de l'ajuntament amb el llogater que viu a Hostal Nou, un edifici històric que amb l'aprovació de l'esmena passarà en mans de l'Ajuntament. L'alcaldessa considera que aquesta és una situació que ha de resoldre el mateix llogater amb el propietari de l'edifici.