Cs Lloret vol oferir targetes-regal als professionals per fer turisme al municipi

El grup municipal de Ciutadans (Cs) a Lloret de Mar ha anunciat la presentació d'una moció per dissenyar una campanya comercial i de reconeixement als professionals que han lluitat contra la covid-19 consistent en la creació d'unes targetes regal per consumir en els allotjaments, comerços i locals de restauració del municipi. «El que proposem és la creació d'unes targetes específiques que tindran el doble de saldo del preu que se'n pagui i que serà la forma en què Lloret agraeixi al personal de centres sanitaris i residències, militars, forces de seguretat, protecció civil i bombers la seva lluita contra la covid-19», explica el portaveu, Jordi Hernández.

El regidor indica que la quantitat de les targetes bancàries haurà de perfilar-se «quan es creï la taula de treball per dissenyar la campanya». A més, assenyala que, més enllà de l'ús en allotjaments, comerços i locals de restauració, permetrà l'entrada gratuïta a totes les instal·lacions del Museu Obert de Lloret «tant al titular de la targeta com als seus acompanyants». Hernández ha remarcat que la campanya ha d'estendre's a tots els professionals d'Espanya i «als altres països de l'entorn europeu que any rere any proporcionen visitants a Lloret».