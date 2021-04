Blanes crea un Grup de Treball per salvar els jardins Pinya de Rosa

Blanes ha decidit fer un pas endavant i crearà un Grup de Treball que intentarà buscar una solució al mal estat dels jardins Pinya de Rosa, tot i que des de l'Ajuntament adverteixen que «l'estat de degradació que presenta la finca ha arribat a una situació límit» i reconeixen que no serà fàcil. Aquest Grup estarà format tant pels grups polítics municipals com també per representants de l'Associació Pinya de Rosa, una plataforma ciutadana que va néixer ara fa uns vint anys. En els pròxims dies, ja es convocarà la primera reunió de treball.

La decisió arriba després que dijous es reunissin a Blanes l'alcalde, Àngel Canosa; el director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat, Ferran Miralles; i un representant de l'actual propietari de la finca de Pinya de Rosa, una consultoria amb seu a Barcelona. També hi va participar la tinenta d'alcalde d'Urbanisme, Rosa Aladern. Una trobada que l'Ajuntament de Blanes ja havia demanat a la Generalitat el 2019, amb l'objectiu de posar fil a l'agulla i desencallar la situació en què es trobava el paratge.

Després de la reunió, una de les qüestions que va quedar clara és que «el ventall d'alternatives és francament molt reduït i amb escasses possibilitats».

Un dels aspectes a tenir en compte és que l'actual propietari, que va adquirir la finca el 2008, l'ha posat a la venda, i des de la Generalitat s'ha reiterat la impossibilitat de poder afrontar quantitats econòmiques tan elevades.

Des del consistori expliquen que «no tan sols les espècies vegetals que conformen el Jardí Tropical Pinya de Rosa estan en perill per manca de manteniment, sinó també perquè l'edificació que hi ha presenta un estat ruïnós. Es tracta d'una casa d'estil noucentista, la Masia del Sol, que ara té l'estructura ensorrada, està plena de pintades i s'ha saquejat». Asseguren que s'han perdut gairebé dues dècades sense que s'hagi aconseguit salvaguardar l'indret que està catalogat com a Paratge Natural d'Interès Nacional des del 2003.