a lloret quan el poble vota...

Igual que «El pelos», un artista nascut en un poblet de Còrdova i afincat a Lloret, on va tenir un local de rumba i música en viu, va popularitzar la cançó La grifa amb aquella gran estrofa «En una discoteca de Lloret de Mar, una chica guapa me invitó a fumar....», i que es va estendre com la pólvora, als anys 80, en molts pobles amb locals turístics de flamenc, sevillanes i rumba. Canviant Lloret per un altre nom, va haver-hi un temps, no massa llunyà, que es va expandir, com aquesta estrofa, la idea que els polítics no prenien decisions, si hi ha un «marrón» o projecte emblemàtic que pot portar controvèrsia, que decideixi el poble. Em sembla bé sempre i quan el polític no es mulli per cap de les opcions que hi hagi. Digues-li consulta, digues-li referèndum, digues-li preguntar al poble depenent del context.

La darrera ha estat precisament a Lloret de Mar. A l'alcalde, que precisament no surt massa afavorit per les darreres votacions populars, el poble li ha donat una plantofada clara en una participació sobre el futur del passeig marítim de Lloret. La màxima de l'enginyeria, em diuen que és, si una cosa funciona, no la toquis. Bé, en el cas de Lloret es poden entendre algunes pressions de certs sectors per guanyar espai al carrer amb terrasses i d'altres. El cas és que el referèndum a Lloret ha estat, i ho dic per la participació, una fita important, poc més de 3.000 persones segons Nova Ràdio Lloret. Hi varen poder votar els majors de 16 anys empadronats a la vila i aquest àmbit representava un 80% de la localitat. Bé, sembla que la idea era canviar alguna cosa i que al final quedarà com està, però... Aquí no s'acaba, l'endemà de fer públics els resultats veig publicat en aquest diari un article on es comunica la idea de fer un concurs públic. El nom m'encanta «Futur MasterPlan» de remodelació de l'eix urbà, que casualment contempla la zona (el passeig marítim) que el poble ja ha decidit que no hi vol canvis.

Em pregunto, i si hagués guanyat la proposta de canvi al passeigm què hagués passat amb aquest MasterPlan? No em deixa de fer gràcia els noms que es posen a les coses i situacions, ara d'estar fins els mateixos c... de la covid, en diuen fatiga covid, no tenir un duro, desacceleració econòmica, i presentar idees per canviar uns vials del centre de Lloret MasterPlan, doncs molt bé. Espero que totes aquestes iniciatives no serveixin de cortines de fum per crear campanyes d'una bona imatge urbanística i de participació ciutadana, i que el govern no s'oblidi ni deixin de banda la preocupació de moltes famílies de la localitat que ja porten més d'un any sense poder treballar.