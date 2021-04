Prop de 800 persones han visitat el Campament dels Manaies a Blanes

Unes 800 persones han visitat l'Exposició d'Imatges Processionals -«processó estàtica»- i el Campament Romà dels Manaies de Blanes. La proposta, que era fer un breu recorregut per la banda esquerra de l'Església Santa Maria, i després seguir la visita al pati interior que hi ha al costat del temple, on estava l'acampada romana, va estar oberta al públic de divendres a diumenge.

Des del consistori asseguren que l'organització «no es va plantejar en cap moment» la proposta com una experiència que hagués d'assolir cap rècord de visitants. Al contrari, l'objectiu era oferir una alternativa a les persones creients que cada Setmana Santa segueixen les dues processons que s'organitzen a Blanes: la de Divendres Sant i la del Diumenge de Resurrecció.