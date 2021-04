Les esglésies de Blanes celebren l'Aplec del Vilar amb la veneració de la Verge

Blanes va posar punt final a la Setmana Santa ahir amb l'Aplec del Vilar, ja que el municipi compta amb un dia extra festiu l'endemà del Dilluns de Pasqua. En circumstàncies normals, aquest dimarts s'hagués celebrat l'Aplec del Vilar al santuari amb el mateix nom situat a uns sis quilòmetres del nucli urbà, als afores de la vila. Enguany, per segon any consecutiu, es va decidir suspendre'l per prevenir les possibles aglomeracions que hagués atret mantenir la celebració.

En lloc de la celebració, les tres parròquies de Blanes van dedicar les misses d'ahir al matí a la Verge que presideix el santuari. A totes tres esglésies -l'església Santa Maria, la parròquia Sagrada Família (Els Pins) i a la parròquia de Santa Teresa (Ca la Guidó)- hi havia una reproducció fidel de la imatge de la Mare de Déu del Vilar, que ahir ocupava un lloc destacat al presbiteri perquè els i les fidels poguessin venerar-la, tal com haguessin fet a l'ermita.

L'Aplec del Vilar és una tradició blanenca que es remunta al segle XVI, i el costum aquest dia –en què és festiu a Blanes però no a la gran part de Catalunya- és que grups d'amics i familiars vagin a l'esplanada que hi ha al voltant de l'ermita per passar-hi el dia. Porten menjar i beure, o bé cuinen carn a les graelles que hi ha, i gaudeixen d'un dia de picnic a l'aire lliure.

Un dels moments culminants de l'Aplec del Vilar és l'ofici religiós que s'allotja a l'ermita que presideix el santuari. L'espai té unes dimensions molt reduïdes, de manera que actualment només pot acollir un màxim de 15 persones tenint en compte que només s'hi pot comptar amb un 30% del total. Per això, i per evitar la possibilitat que la convocatòria provoqués un efecte crida que cal evitar, es va prendre la decisió d'anul·lar-lo. La resolució la van prendre l'Obreria del Vilar –que té cura del manteniment del santuari del Vilar-, de comú acord amb les tres parròquies de Blanes, i es va comunicar a l'Ajuntament de Blanes.