Hostalric organitza la 1a edició de «Carrers en Flor»

Aquest cap de setmana Hostalric va guarnir-se per celebrar la primera edició de «Carrers en Flor», una iniciativa organitzada per la Comissió de Festes d'Hostalric. Del dissabte al diumenge veïns, veïnes i entitats inscrites van decorar 42 carrers i 28 comerços amb materials florals, orgànics o reciclables. El consistori va mostrar-se molt agraït per l'acollida del municipi i per «la gran feina» de la Comissió de Festes pel que fa a la dinamització de la vila. Per la seva banda, l'entitat va assegurar que convertiran aquest esdeveniment en una festa i que l'any vinent es repetirà amb una segona edició.