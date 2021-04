Jutgen una parella que s'enfronta a 12 anys per fingir seqüeles d'un accident laboral i aconseguir la incapacitat

L'Audiència de Girona ha començat a jutjar aquest dimecres una parella que s'enfronta inicialment a 12 anys de presó per delictes d'estafa continuada per fingir seqüeles després d'un accident laboral a Sils per aconseguir la incapacitat i cobrar una pensió. La fiscalia conclou que l'acusat va caure d'una alçada de dos metres i que, uns mesos després, va haver de ser intervingut per extirpar-li un hematoma però sosté que, a partir d'aquest moment, l'acusat i la seva dona, a qui considera cooperadora necessària, "amb l'ànim comú d'aprofitar-se dels beneficis que l'administració concedeix als discapacitats, va exagerar les lesions" i va simular seqüeles per aconseguir la incapacitat i obtenir una pensió.

L'acusat ha respost de manera inconnexa a preguntes de la fiscal i la seva dona ha dit no es podia valdre per si sol. Malgrat això, en diverses imatges posteriors a l'accident se'l veu fent vida normal.