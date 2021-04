Les adopcions de gossos superen per primera vegada les recollides per abandonament a la Selva

Per primera vegada les adopcions de gossos han superat per les recollides per abandonament que ha hagut de fer el Centre d'Acollida d'Animals de la Selva (CAAS) a tota la comarca. En concret, el 2020 es van trobar als carrers dels diferents municipis un total de 377 animals i, en canvi, es van fer 393 tràmits d'adopció.

Una dada que des del Consell Comarcal consideren "molt positiva" i que reconeixen que ha permès, entre altres coses, que el CAAS "hagi deixat d'estar sobre ocupat i torn a tenir gàbies lliures". Un CAAS que entre aquest any i el següent rebrà una inversió de 140.000 euros que serviran per modernitzar i millorar les actuals instal·lacions i, per tant, la qualitat de vida dels animals residents.