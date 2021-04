Un camioner xoca contra un fanal a Blanes i no vol fer la prova d'alcoholèmia

La Policia Local de Blanes va detenir un camioner que dimarts a la tarda es va encastar contra un fanal i va negar-se a fer-se la prova d'alcoholèmia. Arran del sinistre viari, el dipòsit de combustible del tràiler es va rebentar i la Policia Local va haver de tallar al trànsit l'avinguda Europa. Fins a vuit dotacions de la Policia Local, Protecció Civil, Bombers i Mossos van haver d'intervenir en l'aparatós accident de trànsit amb vessament de gasoil.

Els fets es van desencadenar cap a tres quarts de sis de la tarda, quan un ciutadà va avisar la Policia Local de Blanes de l'accident que es va produir en el tram situat entre la rotonda de Mas Cremat i la que travessa el carrer Primer de Maig. Un camió de gran tonatge amb remolc, amb matrícula de Polònia, va impactar contra un fanal de gran envergadura a l'avinguda d'Europa, als afores del nucli, i el va arrencar de la seva base. El fanal, d'uns 12 metres d'altura, va quedar travat sota el vehicle, que el va arrossegar encara uns quants metres abans que quedés aturat. Això va causar que rebentés el dipòsit de gasoil del tràiler i aquest va començar a fuitar.

Fins al lloc s'hi van adreçar dues patrulles de la Policia Local de Blanes, així com Protecció Civil i els Bombers. També es va activar l'empresa del servei de neteja i recollida de deixalles, Nora, així com l'electricista de guàrdia dels Serveis Municipals i operaris de l'empresa Aigües de Blanes. Els Bombers, ajudats per la Policia Local i Protecció Civil, van estar supervisant l'evacuació del combustible que vessava del dipòsit rebentat perquè no suposés cap perill. Donades les característiques del vehicle de gran tonatge, és probable que s'arribessin a vessar al voltant d'entre 600 i 800 litres de gasoil, assegura l'Ajuntament. La Policia Local de Blanes va intentar contactar amb l'empresa responsable del camió, amb seu a Polònia, amb resultat negatiu. Davant aquesta circumstància, es va requerir la presència d'una empresa de grues i es va encarregar finalment de retirar el camió de la via pública. L'operatiu va finalitzar pels volts de dos quarts de deu de la nit, gairebé quatre hores més tard després que es posés en marxa.

Detenció del xofer

La Policia Local de Blanes també va demanar la col·laboració de la Unitat de Trànsit dels Mossos d'Esquadra per realitzar la lectura del tacògraf del camió, i així poder disposar de les dades necessàries per a la formulació de l'atestat. El conductor del vehicle, un ciutadà d'origen ucraïnès, va quedar detingut. Aquest es va negar a la petició de la Policia Local de Blanes perquè se sotmetés a les proves de detecció d'alcohol. El detingut havia de passar aquest matí a disposició de la Comissaria dels Mossos d'Esquadra de Blanes pel seu posterior trasllat a seu judicial.