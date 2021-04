Les polèmiques faves de Lloret de Mar

Polèmica per un cultiu de faves destrossat als horts urbans de Lloret de Mar. El consistori assegura que es tractava d'una «ocupació il·legal» i que els hortolans responsables estaven «més que assabentats» que això succeiria. D'altra banda, aquests últims asseguren que ja feia 10 anys que hi tenien les seves plantacions. Els usuaris lamenten que hi tenien faves, patates i enciams i que l'Ajuntament «no els va deixar temps per recollir la collita», ja que dilluns una màquina retroexcavadora va netejar la zona i ho va deixar tot «destrossat». Aquests manifesten que encara que el terreny no formés part de la zona dels horts urbans tenien un «pacte de veu» amb l'Ajuntament que els permetia fer-hi les seves plantacions a condició que «ho tinguessin net», ja que expliquen que anteriorment era un terreny que estava «abandonat i ple de canyes».

L'Ajuntament especifica en declaracions al Diari de Girona que es tractava d'una «ocupació il·legal» en un terreny municipal dels horts urbans que no estava ni habilitat per ser cultivat ni a licitació. Concretament es tractava d'una zona de bosc que quedava ubicada a sobre d'un talús de la zona dels horts urbans del municipi. Marina Nicolas, regidora de Medi Ambient de l'Ajuntament de Lloret de Mar, especifica que els hortolans que havien plantat cultius en aquest terreny estaven «més que avisats» que no estava permès i que aquest mes, aprofitant el canvi d'adjudicació, el consistori procediria a netejar l'àrea. Nicolas assegura que ni a ella ni a l'exregidor de Medi Ambient els consta haver fet cap pacte de veu amb els implicats.

Canvi d'adjudicacions

Lloret de Mar licita cada quatre anys des del 2007 més d'una cinquantena de parcel·les de 50 metres quadrats perquè els veïns del municipi puguin fer-hi les seves collites per un preu de 10 euros al mes. El recinte dels horts ocupa una parcel·la municipal situada a l'avinguda de Can Ribalaigua, a la part superior d'on s'ubica la deixalleria municipal. Els licitats comptem a més amb una caseta per cada parcel·la per deixar les eines, lavabos i una sala de neveres.

La concessió de l'ús dels horts urbans es fa a través de licitació pública. Els hortolans que en resulten beneficiaris estan subjectes al compliment d'una normativa interna de gestió i condicions d'ús dels horts. Enguany finalitzava aquest període de quatre anys i tocava tornar a licitar les 57 parcel·les disponibles. Tot i que el període finalitzés a finals d'any el consistori va decidir allargar el termini -sense preu extra- per «compensar» l'aturada que va haver-hi pel confinament. D'aquesta manera el mes de gener va començar el procés de sol·licituds i el passat 18 de març es va procedir a fer el sorteig públic de repartició dels horts.

«Aquell mateix dia vaig dir pel micròfon que la plantació del talús era il·legal i que tenien fins a final de mes per treure-la, ja que aprofitaríem el canvi d'adjudicació dels horts per fer neteja», recorda la regidora de Medi Ambient, remarcant que és «rotundament fals» que no se'ls avisés amb antelació. Nicolas manifesta que és «injust» que es fessin propietaris d'aquell tros de terreny quan ja compten amb la seva parcel·la legal de 50 metres quadrats, mentre que d'altra banda hi ha gent que aquest any s'ha quedat en llista d'espera. Des de la regidoria de Medi Ambient expliquen que han volgut aprofitar el canvi de licitacions per posar en ordre els problemes que han sorgit en els darrers anys. «Ens hem posat seriosos i volem fer-ho bé», conclou la regidora.