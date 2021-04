La Policia Local de Blanes denuncia una festa il·legal en un pis i un gimnàs durant la Setmana Santa

La Policia Local de Blanes ha aixecat prop d'un centenar d'actes per incompliments Covid durant les vacances de Setmana Santa.

Algunes d'elles corresponen a una festa il·legal a prop de la dessalinitzadora de la Tordera, que com ja va informar Diari de Girona, va acabar amb 24 actes aixecades.

El cos policial també ha desmantellat una festa il·legal en un pis i ha denunciat un gimnàs durant aquest període festiu.

En els últims cinc mesos, aquesta policia local ha aixecat un total de 1.318 sancions per incompliments de la normativa Covid.

La Policia Local de Blanes ha mantingut la vigilància i no ha abaixat la guàrdia durant la Setmana Santa i segons informa l'ajuntament, s'han reforçat els torns de servei pel previsible augment del nombre de visitants

Des del divendres 26 de març fins al passat 6 d'abril –festiu en aquest municipi-, la Policia Local de Blanes ha aixecat prop d'un centenar d'actes COVID. Més concretament, han estat un total de 94 actes, de les quals 39 corresponen a festes il·legals o bé a l'incompliment d'alguna normativa en establiments privats.

La Policia va intervenir en un gimnàs, concretament van aixecar acta a una professora i cinc alumnes que estaven en l'equipament esportiu. També han denunciat a l'organitzador d'una festa en un pis, on participaven sis persones no convivents.



Dues sancions en un dia

Per últim, els agents han aixecat vuit sancions diversos locals de restauració a qui es van aixecar actes Covid per haver incomplert l'horari d'obertur o bé l'aforament màxim permès. Una altra sanció que també s'ha imposat en aquest àmbit és perquè la distància de seguretat sanitària entre les taules de comensals no era l'adequada. Val a dir que, d'aquestes vuit sancions, dues d'elles es van imposar contra el mateix local el mateix dia.



1.318 actes en cinc mesos

Coincidint amb l'entrada de l'abril, l'ajuntament fa balanç dels últims cinc mesos –des que van entrar en vigor les noves mesures coincidint amb la segona onada-, han aixecat un total de 1.318 actes. Amb relació al balanç del mes anterior, la diferència s'ha reduït considerablement.

Al llarg dels primeres quatre mesos s'havien aixecat un total de 1.143 actes. La raó, segons el consistori, per aquest descens és que la major part de sancions imposades durant els primers mesos corresponien a les que es van aixecar a peu de carretera, per haver incomplert el confinament municipal. Des del passat 8 de febrer el confinament va passar a ser comarcal, i ja llavors es va notar una reducció del nombre d'actes aixecades en aquest àmbit.

Consulta tota la informació relacionada amb el coronavirus