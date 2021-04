Les adopcions de gossos superen els abandonaments a la Selva el 2020

Per primera vegada les adopcions de gossos han superat per les recollides per abandonament que ha hagut de fer el Centre d'Acollida d'Animals de la Selva (CAAS) a tota la comarca. En concret, el 2020 es van trobar als carrers dels diferents municipis un total de 377 animals i, en canvi, es van fer 393 tràmits d'adopció. Una dada que des del Consell Comarcal consideren «molt positiva» i que reconeixen que ha permès, entre altres coses, que el CAAS «hagi deixat d'estar sobreocupat i torn a tenir gàbies lliures». Un CAAS que entre aquest any i el següent rebrà una inversió de 140.000 euros que serviran per modernitzar i millorar les actuals instal·lacions i, per tant, la qualitat de vida dels animals residents.

El Centre d'Acollida d'Animals de la Selva (CAAS) ha vist com ha passat de ser un espai saturat de gossos a tenir gàbies buides. El conseller comarcal de la Selva de Sostenibilitat, Francesc Xavier Becerra, considera que la pandèmia pot haver-hi jugat a favor. Cal tenir en compte que el confinament ha impedit que molta gent es mogués per la comarca de la Selva que és «la porta d'entrada» de molts visitants de la Costa Brava.

El CAAS va haver d'atendre 377 animals abandonats aquest 2020 pels 462 de l'any anterior. A aquesta bona notícia cal afegir que les adopcions no han baixat i han fregat les 400. Això significa que en els 20 anys que fa que funciona el centre d'acollida, per primera vegada hi ha hagut més adopcions que abandonaments.

El CAAS va recollir 819 animals, una gran part dels quals es van retornar als seus amos, gràcies al xip identificador. En aquest aspecte, el president del Consell Comarcal de la Selva, Salvador Balliu, va assenyalar que les campanyes que han fet, per tal que les bèsties de la comarca portin aquest dispositiu «han funcionat».