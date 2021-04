La Policia de Blanes reprèn els controls pel confinament comarcal

La Policia Local de Blanes ha reprès des de divendres passat divendres els controls a peu de carretera per detectar els possibles incompliments de les mesures covid als vehicles que arriben al municipi. Ho ha fet coincidint amb el primer cap de setmana en què ha retornat el confinament comarcal. Des del passat 15 de març, quan es va aixecar la restricció territorial que permetia sortir de la comarca les bombolles de convivència, es van deixar de fer aquests controls.

Ara, però, en haver retornat la mesura des de la mitjanit del passat divendres, continuaran fent-se aquests controls, segons informa l'Ajuntament. La restricció de mobilitat circumscrita als límits comarcals afecta especialment a Blanes, ja que és la població on comença la Costa Brava i, per tant, té un doble límit fronterer: la comarca de la Selva amb la del costat, el Maresme; i la provincial, ja que està al costat de les comarques barcelonines.

Si afegim a aquesta equació que cada vegada està fent més bon temps, i els visitants procedents dels pobles de l'interior i de les poblacions del voltant de l'àrea d'influència de Barcelona cerquen poder gaudir-lo, segons informa el consistori, la necessitat de controlar que no se salti aquesta restricció es multiplica.

En principi, segons ha informat aquesta setmana el govern català, les noves mesures seran vigents durant 10 dies, fins al 19 d'abril, tot i que també podria allargar-se més enllà.

Prop de 3.000 actes

La Policia Local de Blanes fins al moment ha aixecat 2.912 actes. Aquí s'hi sumen les denúncies de la primera onada -març/juny 2020- i l'actual període que va començar el 30 d'octubre. Per períodes, des del 16 de març fins al 14 de juny del 2020 es van aixecar 1.578 actes. Mentre que des que va començar la segona onada -el passat 30 d'octubre del 2020 i fins al divendres 9 d'abril- la Policia Local de Blanes ha prescrit un total de 1.334 actes.

Pel que fa al tipus d'incompliments de les mesures covid que han provocat l'aixecament de les sancions, n'hi ha de tota mena. Durant els períodes forts de confinament, la major part han estat saltar-se el confinament perimetral. També n'hi ha forces, assegura el comunicat de l'ajuntament, per no dur la mascareta posada, o bé per estar a la via pública sense una causa justificada durant l'horari del toc de queda.

Els locals de restauració

Un altre aspecte que també ha portat força feina a la Policia Local són els controls als locals de restauració que ha hagut de controlar. Segons el consistori, també hi ha força actes que s'han imposat a locals de restauració per haver incomplert l'horari, per superar l'aforament màxim permès, o bé perquè la situació de les taules no respectaven la distància de seguretat adequada.

Un altre tipus de sancions també han estat per grups de persones que superaven el límit permès sense ser de la mateixa bombolla de convivència, o bé per participar en festes il·legals.